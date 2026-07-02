Премьер-министр Армении Никол Пашинян лично проводил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в аэропорт после завершения ее рабочего визита в республику. Соответствующее видео было размещено в Telegram-канале премьера.
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Пашинян проводил фон дер Ляйен в аэропорт по окончании ее визита в Армению
2 июля 2026 / 19:14
© Сергей Булкин/ ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян лично проводил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в аэропорт после завершения ее рабочего визита в республику. Соответствующее видео было размещено в Telegram-канале премьера.
На распространенных кадрах видно, что Пашинян попрощался с главой ЕК у трапа воздушного судна.
В ходе визита в Ереван фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен освободить от пошлин 80% армянского экспорта в ЕС и готов оказать помощь Армении в случае повышения РФ цен на поставляемый природный газ. Кроме того, ЕС направит в Армению группу экспертов для диверсификации энергетического импорта.
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