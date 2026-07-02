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Безопасность
Трамп: расходы на НАТО не приносят США выгоды
Трамп: расходы на НАТО не приносят США выгоды Трамп: расходы на НАТО не приносят США выгоды

Президент США Дональд Трамп написал в Truth Соц. сети, что Вашингтон не получает никакой выгоды от расходов на Североатлантический альянс. 

Президент США Дональд Трамп написал в Truth Соц. сети, что Вашингтон не получает никакой выгоды от расходов на Североатлантический альянс. 

"США на сегодняшний день тратят на НАТО больше любой другой страны ради их же защиты, не получая от этого никакой выгоды", - указал он, приведя данные, согласно которым Соединенные Штаты в период с 2014 по 2025 год потратили на НАТО $999 млрд, в то время как расходы Великобритании за аналогичный период составили $90,5 млрд, Франции - $66,5 млрд, Италии - $48,8 млрд, Польши - $44,3 млрд.

"Возмутительно", - подчеркнул американский лидер.

Саммит НАТО в столице Турции пройдет 7-8 июля. Ранее Вашингтон не раз подвергал жесткой критике действия ряда европейских союзников по НАТО в ходе американо-израильской войны с Ираном.

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