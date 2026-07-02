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Экономика
Цена золота впервые с 23 июня поднималась выше $4 150
Цена золота впервые с 23 июня поднималась выше $4 150 Цена золота впервые с 23 июня поднималась выше $4 150

Цена фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года на бирже Comex поднималась выше $4 150 за тройскую унцию впервые с 23 июня текущего года, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года на бирже Comex поднималась выше $4 150 за тройскую унцию впервые с 23 июня текущего года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 15:40 мск, стоимость драгметалла демонстрировала рост на 1,76% и торговалась на уровне $4 154,2 за тройскую унцию.

К 15:50 мск фьючерс замедлил рост и находился на отметке в $4 138,1 за унцию (+1,36%). Вместе с тем фьючерс на серебро с поставкой в сентябре 2026 года находился на уровне $61,72 за тройскую унцию (+2%).

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освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
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