Цена золота впервые с 23 июня поднималась выше $4 150

Цена фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года на бирже Comex поднималась выше $4 150 за тройскую унцию впервые с 23 июня текущего года, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена фьючерса на золото с поставкой в августе 2026 года на бирже Comex поднималась выше $4 150 за тройскую унцию впервые с 23 июня текущего года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 15:40 мск, стоимость драгметалла демонстрировала рост на 1,76% и торговалась на уровне $4 154,2 за тройскую унцию.

К 15:50 мск фьючерс замедлил рост и находился на отметке в $4 138,1 за унцию (+1,36%). Вместе с тем фьючерс на серебро с поставкой в сентябре 2026 года находился на уровне $61,72 за тройскую унцию (+2%).