Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по туристическому автобусу, следовавшему по маршруту Минск - Анапа, на границе с Белоруссией в Брянской области был целенаправленным, в результате атаки два человека пострадали. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Егор Ковальчук в "Максе".
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Общество
Глава Брянской области назвал целенаправленной атаку ВСУ на белорусский автобус
2 июля 2026 / 19:57
© Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС, архив
Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по туристическому автобусу, следовавшему по маршруту Минск - Анапа, на границе с Белоруссией в Брянской области был целенаправленным, в результате атаки два человека пострадали. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Егор Ковальчук в "Максе".
Украинские террористы при помощи беспилотника самолетного типа нанесли удар по автобусу в Злынковском районе Брянской области. В результате удара по гражданским лицам два водителя автобуса получили осколочные ранения, указал Ковальчук.
По его словам, шесть россиян находятся в пункте временного размещения, где созданы все необходимые условия. Пассажирам обеспечили горячее питание, с ними работают психологи.
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