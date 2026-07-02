Глава Брянской области назвал целенаправленной атаку ВСУ на белорусский автобус

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по туристическому автобусу, следовавшему по маршруту Минск - Анапа, на границе с Белоруссией в Брянской области был целенаправленным, в результате атаки два человека пострадали. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Егор Ковальчук в "Максе" .

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по туристическому автобусу, следовавшему по маршруту Минск - Анапа, на границе с Белоруссией в Брянской области был целенаправленным, в результате атаки два человека пострадали. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Егор Ковальчук в "Максе".

Украинские террористы при помощи беспилотника самолетного типа нанесли удар по автобусу в Злынковском районе Брянской области. В результате удара по гражданским лицам два водителя автобуса получили осколочные ранения, указал Ковальчук.

По его словам, шесть россиян находятся в пункте временного размещения, где созданы все необходимые условия. Пассажирам обеспечили горячее питание, с ними работают психологи.