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Глава Брянской области назвал целенаправленной атаку ВСУ на белорусский автобус
Глава Брянской области назвал целенаправленной атаку ВСУ на белорусский автобус Глава Брянской области назвал целенаправленной атаку ВСУ на белорусский автобус

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по туристическому автобусу, следовавшему по маршруту Минск - Анапа, на границе с Белоруссией в Брянской области был целенаправленным, в результате атаки два человека пострадали. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Егор Ковальчук в "Максе".

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по туристическому автобусу, следовавшему по маршруту Минск - Анапа, на границе с Белоруссией в Брянской области был целенаправленным, в результате атаки два человека пострадали. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Егор Ковальчук в "Максе".

Украинские террористы при помощи беспилотника самолетного типа нанесли удар по автобусу в Злынковском районе Брянской области. В результате удара по гражданским лицам два водителя автобуса получили осколочные ранения, указал Ковальчук.

По его словам, шесть россиян находятся в пункте временного размещения, где созданы все необходимые условия. Пассажирам обеспечили горячее питание, с ними работают психологи.

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