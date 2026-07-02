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Новак поручил разработать конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом
Новак поручил разработать конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом Новак поручил разработать конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом

Вице-премьер Александр Новак дал поручение Минэнерго и компаниям разработать конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде наиболее уязвимых регионов РФ, сообщило правительство.

Вице-премьер Александр Новак дал поручение Минэнерго и компаниям разработать конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде наиболее уязвимых регионов РФ, сообщило правительство.

Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива, на котором особое внимание было уделено субъектам с наиболее сложной обстановкой в части топливообеспечения, в первую очередь регионам, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. По этим территориям подробно обсудили текущую ситуацию с доступностью ресурсов, "особенности логистики, имеющиеся ограничения", которые влияют на стабильность поставок, следует из пресс-релиза.

По словам вице-премьера, с учетом динамично меняющейся обстановки на следующем заседании штаба обсуждение сфокусируют на наиболее уязвимых регионах, где необходимо принятие "дополнительных адресных решений". Минэнерго во взаимодействии с отраслевыми компаниями к следующему заседанию нужно проработать последовательные шаги и конкретные меры, "направленные на стабилизацию ситуации" в этих субъектах, говорится в сообщении.

В совещании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, отраслевых компаний, на нем были подробно проанализированы положение дел по производству нефтепродуктов, имеющиеся запасы топлива, действующие логистические маршруты, меры, нацеленные на поддержку внутреннего рынка.

Ранее Новак отмечал, что внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных автозаправочных станциях, дефициты связаны в большинстве с логистическими изменениями поставок с заводов на конкретные нефтебазы и заправки.

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