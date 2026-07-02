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Медведев отметил, что сбор биометрии выявил 65 тыс. иностранцев с запретом въезда
Медведев отметил, что сбор биометрии выявил 65 тыс. иностранцев с запретом въезда Медведев отметил, что сбор биометрии выявил 65 тыс. иностранцев с запретом въезда

Эксперимент по сбору биометрических данных на границе РФ позволил выявить 65 тысяч иностранных граждан, имеющих ограничения на въезд в Россию. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам государственной миграционной политики, видео которого размещено в канале политика в "Максе".

Эксперимент по сбору биометрических данных на границе РФ позволил выявить 65 тысяч иностранных граждан, имеющих ограничения на въезд в Россию. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам государственной миграционной политики, видео которого размещено в канале политика в "Максе".

Медведев отметил, что с декабря 2024 года в аэропортах Московского авиационного узла, а также в автомобильном пункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области в экспериментальном режиме тестируется система идентификации иностранцев по биометрии.

"Этот эксперимент доказал эффективность такой системы контроля. Она позволяет быстро и качественно выявлять иностранцев, которые совершили преступление в России или у себя на родине. Ну и, соответственно, нежелательных лиц в страну не допускать. За время проведения эксперимента собрано и направлено в МВД для оперативной проверки биометрия 12,5 млн иностранцев. Это позволило выявить свыше 65 тысяч лиц, которые находятся в розыске или имеют ограничения на въезд", - указал он.

Без этой системы иностранцы просто въехали бы и "их ловили тут как тараканов по всей стране", подчеркнул политик.

"Правовой режим эксперимента продлен до конца 2027 года. В настоящее время Федеральная служба безопасности при участии правительства Москвы оснащает биометрическим оборудованием еще 11 пунктов пропуска", - добавил он.

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