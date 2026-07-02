В Греции предупредили, что новый инцидент с дроном лишит Украину поддержки Афин

Еще один возможный инцидент с украинским беспилотником в водах Греции может лишить Киев поддержки Афин. На этом акцентировал внимание советник премьер-министра Греции по национальной безопасности Танос Докос при общении с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Еще один возможный инцидент с украинским беспилотником в водах Греции может лишить Киев поддержки Афин. На этом акцентировал внимание советник премьер-министра Греции по национальной безопасности Танос Докос при общении с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

Пранкеры представились греческому политику секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым.

"В настоящее время туристический сезон, активизировалось судоходство. Важно понимать потребности войны на вашей стороне. Давайте приложим все усилия, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов", - указал Докос.

"Министр обороны Украины должен решить, стоит ли повреждение одного российского корабля потери поддержки Греции", - отметил он. Спустя несколько месяцев в Греции пройдут выборы, добавил политик. "И инцидент, о котором идет речь, создаст очень серьезные проблемы для греческого правительства. Наша реакция, если произойдет такой инцидент, будет очень резкой", - подчеркнул Докос.

"Любая проблема, любой инцидент, который также повлияет на морскую безопасность и туризм, повлечет серьезные проблемы в наших двусторонних отношениях", - предупредил советник греческого премьера по нацбезопасности.

Вместе с тем он признал, что Афины "понимают необходимость войны", но не хотят, чтобы она происходила на греческой территории. "Я думаю, это может вызвать ненужный кризис между нашими странами", - добавил политик.

В мае телеканал Skai информировал о том, что греческий рыбак обнаружил украинский безэкипажный катер Magura V5 со взрывателями, большим количеством взрывчатки и работавшим двигателем в пещере недалеко острова Лефкада в Ионическом море.

Адмирал в отставке Береговой охраны Греции Никос Спанос высказал мнение в интервью порталу ieidiseis.gr, что найденный украинский катер был готов для нанесения удара по судну.