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Bloomberg: в Евросоюзе признают неизбежность платежей Ирану за проход Ормуза
Bloomberg: в Евросоюзе признают неизбежность платежей Ирану за проход Ормуза Bloomberg: в Евросоюзе признают неизбежность платежей Ирану за проход Ормуза

Ведущие страны Европейского союза фактически признали неизбежность платежей Ирану и Оману за проход их танкерами через Ормузский пролив, хотя официально об этом пока не заявлено. Об этом со ссылкой на дипломатические источники информировало агентство Bloomberg.

Ведущие страны Европейского союза фактически признали неизбежность платежей Ирану и Оману за проход их танкерами через Ормузский пролив, хотя официально об этом пока не заявлено. Об этом со ссылкой на дипломатические источники информировало агентство Bloomberg.

"Сегодня ряд ведущих европейских стран признает, что судам, проходящим Ормузский пролив, придется платить за проход Ирану и Оману", - указывает агентство.

По его данным, эта позиция пока не заявлена европейцами в качестве официальной, так как США все еще пытаются выторговать свободный проход через Ормуз, а европейские страны на словах заявляют о готовности принять участие в разминировании пролива.

Пока не ясно, какой размер платежей в Европе считают приемлемым, но с самой идеей оплаты там уже фактически смирились, следует из публикации.

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