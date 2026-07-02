Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 июля 2026 / 22:30
КОТИРОВКИ
USD
02/07
78.2652
EUR
02/07
89.1754
Новости часа
Seznam: Бабиш отреагировал на критику США о невыполнении обязательств перед НАТО Reuters: Бельгия планирует объявить о закупке средств ПВО на €3,1 млрд
Москва
2 июля 2026 / 22:30
Котировки
USD
02/07
currency
78.2652
0.0000
EUR
02/07
currency
89.1754
0.0000
США подорвали веру в могущество Запада. Мнение
США подорвали веру в могущество Запада. Мнение
1 июля 2026 / 10:52
Политолог Шаповалов: ЕС использует Украину для того, чтобы ослабить Россию
Политолог Шаповалов: ЕС использует Украину для того, чтобы ослабить Россию
1 июля 2026 / 10:47
Япония теряет международную конкурентоспособность - эксперт
Япония теряет международную конкурентоспособность - эксперт
1 июля 2026 / 09:17
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Военная индустрия / Многополярный мир
Безопасность
Reuters: Бельгия планирует объявить о закупке средств ПВО на €3,1 млрд
Reuters: Бельгия планирует объявить о закупке средств ПВО на €3,1 млрд Reuters: Бельгия планирует объявить о закупке средств ПВО на €3,1 млрд

Бельгия намерена объявить о закупке средств ПВО на €3,1 млрд на саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Об этом со ссылкой на местных военных чиновников передает агентство Reuters.

Бельгия намерена объявить о закупке средств ПВО на €3,1 млрд на саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Об этом со ссылкой на местных военных чиновников передает агентство Reuters.

"Бельгия планирует закупить 10 норвежских систем ПВО NASAMS и 20 немецких систем ПВО ближнего радиуса действия Skyranger на общую сумму €3,1 млрд", - говорится в сообщении.

Согласно данным Reuters, Брюссель сможет объявить о закупках на саммите Североатлантического альянса, если они до этого будут одобрены бельгийским правительством.

  • new_top
Также по теме:
30.06.2026 18:45
Польша отказалась передавать Украине истребители МиГ-29
30.06.2026 17:59
Британия нарастит расходы на оборону до 3% ВВП после 2029 года
24.06.2026 12:15
Laser Wars: Хегсет оценил лазерное и микроволновое оружие
24.06.2026 10:39
Рютте заявил о необходимости нарастить объемы производства ВПК
22.06.2026 20:59
Лидер правящей партии Литвы не исключает всеобщего призыва
19.06.2026 13:58
Лавров: Европа намерена достичь боеготовности для конфликта с РФ к 2030 году
18.06.2026 19:45
Моравецкий признал, что предпочитает гибель солдат Украины, а не Польши
18.06.2026 16:16
Хегсет заявил, что НАТО слишком долго была "улицей с односторонним движением"
17.06.2026 19:44
В Армении начались западные учения Eagle Partner 2026
16.06.2026 18:43
Польша, Литва и Франция проводят у границы с РФ учения "Отважный кабан"
США подорвали веру в могущество Запада. Мнение
США подорвали веру в могущество Запада. Мнение
Политолог Шаповалов: ЕС использует Украину для того, чтобы ослабить Россию
Политолог Шаповалов: ЕС использует Украину для того, чтобы ослабить Россию
Япония теряет международную конкурентоспособность - эксперт
Япония теряет международную конкурентоспособность - эксперт
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
21:27
Reuters: Бельгия планирует объявить о закупке средств ПВО на €3,1 млрд
21:14
Bloomberg: в Евросоюзе признают неизбежность платежей Ирану за проход Ормуза
20:58
В Греции предупредили, что новый инцидент с дроном лишит Украину поддержки Афин
20:45
Медведев отметил, что сбор биометрии выявил 65 тыс. иностранцев с запретом въезда
20:27
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 465 военных
20:16
Новак поручил разработать конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом
19:57
Глава Брянской области назвал целенаправленной атаку ВСУ на белорусский автобус
19:44
Цена золота впервые с 23 июня поднималась выше $4 150
19:31
Трамп: расходы на НАТО не приносят США выгоды
19:14
Пашинян проводил фон дер Ляйен в аэропорт по окончании ее визита в Армению
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО