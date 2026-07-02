Бельгия намерена объявить о закупке средств ПВО на €3,1 млрд на саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Об этом со ссылкой на местных военных чиновников передает агентство Reuters.
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Безопасность
Reuters: Бельгия планирует объявить о закупке средств ПВО на €3,1 млрд
2 июля 2026 / 21:27
© Alexandros Michailidis/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Бельгия намерена объявить о закупке средств ПВО на €3,1 млрд на саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Об этом со ссылкой на местных военных чиновников передает агентство Reuters.
"Бельгия планирует закупить 10 норвежских систем ПВО NASAMS и 20 немецких систем ПВО ближнего радиуса действия Skyranger на общую сумму €3,1 млрд", - говорится в сообщении.
Согласно данным Reuters, Брюссель сможет объявить о закупках на саммите Североатлантического альянса, если они до этого будут одобрены бельгийским правительством.
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