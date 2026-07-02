Reuters: Бельгия планирует объявить о закупке средств ПВО на €3,1 млрд

Бельгия намерена объявить о закупке средств ПВО на €3,1 млрд на саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Об этом со ссылкой на местных военных чиновников передает агентство Reuters .

Бельгия намерена объявить о закупке средств ПВО на €3,1 млрд на саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Об этом со ссылкой на местных военных чиновников передает агентство Reuters.

"Бельгия планирует закупить 10 норвежских систем ПВО NASAMS и 20 немецких систем ПВО ближнего радиуса действия Skyranger на общую сумму €3,1 млрд", - говорится в сообщении.

Согласно данным Reuters, Брюссель сможет объявить о закупках на саммите Североатлантического альянса, если они до этого будут одобрены бельгийским правительством.