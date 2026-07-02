Seznam: Бабиш отреагировал на критику США о невыполнении обязательств перед НАТО

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ответил на критику республики со стороны США за невыполнение ею обязательств перед НАТО по наращиванию оборонных расходов. Об этом информировал новостной портал Seznam .

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ответил на критику республики со стороны США за невыполнение ею обязательств перед НАТО по наращиванию оборонных расходов. Об этом информировал новостной портал Seznam.

"США не должны отчитывать Чехию. Мы не их колония. Мы их партнеры", - ответил Бабиш на соответствующий запрос депутата нижней палаты парламента республики от оппозиционной Гражданской демократической партии, экс-министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

"Я суверенный чешский премьер. Я пять раз встречался с президентом США Дональдом Трампом", - отметил политик. Он также обратил внимание, что не раз шел навстречу США по другим вопросам как, например, когда Чехия недавно приняла на лечение американского гражданина с подозрением на Эболу.

Ранее новостной портал Denikn сообщил, что чешские дипломаты получили от американской администрации замечание, что Чехии нужно выполнять обязательства перед НАТО по повышению расходов на оборону, а не объяснять, почему это невозможно. По данным чешских СМИ, эти вопросы намерены обсудить на предстоящем в Анкаре саммите НАТО члены чешской делегации.

Отмечается, что Чехии не удается выполнить обязательство перед НАТО по выделению на оборону минимально 2% ВВП. Теперь речь идет, по инициативе Вашингтона, об увеличении этого показателя в ближайшие десять лет до 5% ВВП.

При этом правительство Чехии, согласно заявлению Бабиша, намерено пообещать на саммите НАТО, что сделает все возможное для увеличения оборонных расходов республики до 2% ВВП уже в 2026 году.