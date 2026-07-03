С чем США пришли к своему 250-летию?

В США 4 июня будет широко отмечаться 250-летний юбилей независимости. В этот день в 1776 году Второй континентальный конгресс в Филадельфии принял Декларацию независимости. Таким образом 13 североамериканских колоний провозгласили независимость от Великобритании. Колонии разрывали политическую связь с метрополией и отказывались признавать власть британского короля (в то время — Георга III) и парламента. Автором основного текста стал Томас Джефферсон. Важнейшей предпосылкой Декларации стало то, что колонии отказывались платить налоги в британскую казну без представительства в парламенте империи.

В США 4 июня будет широко отмечаться 250-летний юбилей независимости. В этот день в 1776 году Второй континентальный конгресс в Филадельфии принял Декларацию независимости. Таким образом 13 североамериканских колоний провозгласили независимость от Великобритании. Колонии разрывали политическую связь с метрополией и отказывались признавать власть британского короля (в то время — Георга III) и парламента. Автором основного текста стал Томас Джефферсон. Важнейшей предпосылкой Декларации стало то, что колонии отказывались платить налоги в британскую казну без представительства в парламенте империи.

Принятие Декларации проходило на фоне войны между Великобританией и силами колонистов под командованием Джорджа Вашингтона, которым помогала Франция. 3 сентября 1783 года в Париже при посредничестве короля Франции Людовика XVI был подписан мирный договор. По условиям договора Великобритания признала независимость Тринадцати колоний.

Юбилейная дата широко отмечается по всей стране. Кульминацией праздника станет манифестация и военный парад в Вашингтоне.

Помимо участия в параде президент США Дональд Трамп будет выступать на масштабном политическом митинге на Национальной аллее (National Mall). Он уже предупредил, что это будет «самый грандиозный митинг Трампа в истории». Ожидались пролёты военных самолётов. А после митинга – фейерверк. Организаторы заявляли, что планируют запустить около 850 тысяч зарядов за 40 минут, претендуя на мировой рекорд.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев указывает, что «если оценивать роль Америки в мире, то США - это великое государство, определившее в основном моральные, политические и экономические принципы современного мира. Но это великое государство, которое уходит в прошлое. Уходит медленно, потому, что оно великое, а значит огромное и тяжелое, но уходит. Очевидно, что сегодня Америка не является однозначным лидером даже западного мира, не говоря уж о мире в целом».

Эксперт также подчеркивает, что «Америка будет и дальше цепляться за свое величие, и недаром тезис Трампа «сделаем Америку снова великой» привел его в Белый дом, но величие дорого стоит. Чем больше США будут держаться за него, тем меньше у них останется экономических ресурсов. Поэтому США останутся центром технологий, прикладной науки, военного производства еще на очень много лет. Но при этом на каждом следующем этапе потребуется все больше усилий для поддержания передовых позиций. Обращает на себя внимание такой интересный момент: китайцы говорят, что у американцев дефицит в триллион долларов, а у Китая профицит в триллион долларов. Но Китай за Америкой гнаться не будет, а просто подождет, и Америка сама упадет».