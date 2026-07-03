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Политика
Премьер-министр Молдавии объявил об отставке
Премьер-министр Молдавии объявил об отставке Премьер-министр Молдавии объявил об отставке

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил о сложении полномочий с занимаемой должности из-за невозможности следовать своим убеждениям.

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил о сложении полномочий с занимаемой должности из-за невозможности следовать своим убеждениям.

"Сегодня я завершаю свой мандат премьер-министра. Я согласился стать премьером с большой ответственностью и твердой убежденностью в том, что смогу способствовать переменам к лучшему. В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я выбираю уйти", - указал политик в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В настоящее время Молдавия переживает экономический кризис в условиях высоких цен на газ и электроэнергию, что периодически провоцирует протестные акции. Оппозиция возлагает ответственность за кризис на прозападное правительство, которое взяло курс на конфронтацию с РФ. Так, в 2023 году в отставку с поста премьера ушла Наталья Гаврилица, ее преемник Дорин Речан после двух лет руководства правительством отказался возглавить новый кабмин по итогам парламентских выборов в сентябре 2025 года, которые вновь выиграла Партия действия и солидарности (ПДС). Заменить его предложили молдавскому бизнесмену Мунтяну.

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Премьер-министр Молдавии ушел в отставку
Премьер-министр Молдавии ушел в отставку
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
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