Сборная Португалии вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу

Сборная Португалии со счетом 2:1 одержала победу у команды Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Матч прошел в канадском Торонто.

Сборная Португалии со счетом 2:1 одержала победу у команды Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Матч прошел в канадском Торонто.

Забитыми мячами в составе победителей отличились Криштиану Роналду (68-я минута, с пенальти) и Гонсалу Рамуш (90+4). Для Роналду этот мяч стал первым в плей-офф мировых первенств, ранее он принял участие в восьми играх на вылет. У проигравших отметился Иван Перишич (53).

В 1/8 финала португальцы встретятся с командой Испании, которая ранее оказалась сильнее сборной Австрии (3:0). Встреча состоится 6 июля в Арлингтоне (штат Техас, США). Сборная Хорватии на двух предыдущих ЧМ завоевывала медали - в 2018 году хорваты стали вторыми, в 2022-м - третьими.

Нынешний чемпионат мира принимают США, Мексика и Канада. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.