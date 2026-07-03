Трамп направил поздравление Маску с заработанным триллионом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что направил поздравление основателю SpaceX Илону Маску после того, как состояние последнего составило более $1 трлн.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что направил поздравление основателю SpaceX Илону Маску после того, как состояние последнего составило более $1 трлн.

"Я написал ему записку, в которой указал: "Мои поздравления, очень хорошо", - отметил американский лидер в интервью телеканалу CNBC.

Трамп заявил, что у него "очень хорошие отношения" с Маском. Вместе с тем, по словам главы Белого дома, отказ его администрации в обязательном порядке пересадить всех американцев на электромобили вызвал у него с Маском, основавшим автопроизводителя Tesla, "небольшие разногласия".

"Илон от этого не в восторге, и я могу это понять, но у него все хорошо", - сказал политик.