Президент США Дональд Трамп сообщил, что направил поздравление основателю SpaceX Илону Маску после того, как состояние последнего составило более $1 трлн.
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Экономика
Трамп направил поздравление Маску с заработанным триллионом
3 июля 2026 / 13:59
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
Президент США Дональд Трамп сообщил, что направил поздравление основателю SpaceX Илону Маску после того, как состояние последнего составило более $1 трлн.
"Я написал ему записку, в которой указал: "Мои поздравления, очень хорошо", - отметил американский лидер в интервью телеканалу CNBC.
Трамп заявил, что у него "очень хорошие отношения" с Маском. Вместе с тем, по словам главы Белого дома, отказ его администрации в обязательном порядке пересадить всех американцев на электромобили вызвал у него с Маском, основавшим автопроизводителя Tesla, "небольшие разногласия".
"Илон от этого не в восторге, и я могу это понять, но у него все хорошо", - сказал политик.
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