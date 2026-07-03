В ДР Конго число случаев заражения Эболой возросло до 1 460

Число лабораторно подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 1 460, увеличившись за сутки на 54. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Число лабораторно подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 1 460, увеличившись за сутки на 54. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Число летальных исходов из-за Эболы достигло 447 - на 9 больше, чем сутками ранее. Показатель смертности - 30,6%.

В медучреждениях находятся 595 пациентов. Полностью выздоровели 213 человек. Показатель отслеживания контактов - 82,7%.

Накануне конголезские власти во взаимодействии со Всемирной организацией здравоохранения начали клинические испытания первых в истории медицины лекарств против разновидности вируса Эболы - Бундибуджио, который стал возбудителем нынешней вспышки. Испытания проходят три этиотропных противовирусных препарата. Они рассчитаны на прямое подавление и уничтожение вируса в организме.

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола началась в середине мая на востоке ДРК и в Уганде. Эпицентр вспышки находится в конголезской провинции Итури.