Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов ГАИ МВД России с профессиональным праздником. Соответствующее сообщение размещено на сайте Думы.
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Общество
Володин поздравил сотрудников и ветеранов ГАИ с профессиональным праздником
3 июля 2026 / 14:30
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов ГАИ МВД России с профессиональным праздником. Соответствующее сообщение размещено на сайте Думы.
"Госавтоинспекция вносит вклад в обеспечение безопасности участников дорожного движения, предотвращение аварий на автомобильном транспорте. Поздравляю весь коллектив и ветеранов ГАИ МВД России", - указал председатель ГД.
Он отметил, что сотрудники ГАИ выполняют ответственные задачи, которые требуют высокого профессионализма, мужества и самообладания. Володин также пожелал сотрудникам крепкого здоровья, успехов и благополучия.
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