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Володин поздравил сотрудников и ветеранов ГАИ с профессиональным праздником
Володин поздравил сотрудников и ветеранов ГАИ с профессиональным праздником Володин поздравил сотрудников и ветеранов ГАИ с профессиональным праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов ГАИ МВД России с профессиональным праздником. Соответствующее сообщение размещено на сайте Думы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов ГАИ МВД России с профессиональным праздником. Соответствующее сообщение размещено на сайте Думы.

"Госавтоинспекция вносит вклад в обеспечение безопасности участников дорожного движения, предотвращение аварий на автомобильном транспорте. Поздравляю весь коллектив и ветеранов ГАИ МВД России", - указал председатель ГД.

Он отметил, что сотрудники ГАИ выполняют ответственные задачи, которые требуют высокого профессионализма, мужества и самообладания. Володин также пожелал сотрудникам крепкого здоровья, успехов и благополучия.

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