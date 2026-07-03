Володин поздравил сотрудников и ветеранов ГАИ с профессиональным праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов ГАИ МВД России с профессиональным праздником. Соответствующее сообщение размещено на сайте Думы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов ГАИ МВД России с профессиональным праздником. Соответствующее сообщение размещено на сайте Думы.

"Госавтоинспекция вносит вклад в обеспечение безопасности участников дорожного движения, предотвращение аварий на автомобильном транспорте. Поздравляю весь коллектив и ветеранов ГАИ МВД России", - указал председатель ГД.

Он отметил, что сотрудники ГАИ выполняют ответственные задачи, которые требуют высокого профессионализма, мужества и самообладания. Володин также пожелал сотрудникам крепкого здоровья, успехов и благополучия.