Турция направила письмо о намерении присоединиться к еврозоне

Турция направила в Европейский платежный совет (EPC) письмо, в котором заявила о желании присоединиться к Единой европейской платежной зоне (SEPA). Об этом сказано в совместном заявлении по итогам экономического диалога высокого уровня между ЕС и Турцией.

Турция направила в Европейский платежный совет (EPC) письмо, в котором заявила о желании присоединиться к Единой европейской платежной зоне (SEPA). Об этом сказано в совместном заявлении по итогам экономического диалога высокого уровня между ЕС и Турцией.

Согласно документу, стороны достигли согласия в вопросах развития взаимовыгодных экономических отношений, поддержания экономического доверия и укрепления деловой среды.

Отмечается, что потенциальное участие Анкары в SEPA "позволит совершать более быстрые, безопасные и экономически эффективные трансграничные платежи, стимулируя торговлю и инвестиционную деятельность между Турцией и ЕС".