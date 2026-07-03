Турция направила в Европейский платежный совет (EPC) письмо, в котором заявила о желании присоединиться к Единой европейской платежной зоне (SEPA). Об этом сказано в совместном заявлении по итогам экономического диалога высокого уровня между ЕС и Турцией.
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Турция направила письмо о намерении присоединиться к еврозоне
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© Friedemann Vogel/ Getty Images/ТАСС
Турция направила в Европейский платежный совет (EPC) письмо, в котором заявила о желании присоединиться к Единой европейской платежной зоне (SEPA). Об этом сказано в совместном заявлении по итогам экономического диалога высокого уровня между ЕС и Турцией.
Согласно документу, стороны достигли согласия в вопросах развития взаимовыгодных экономических отношений, поддержания экономического доверия и укрепления деловой среды.
Отмечается, что потенциальное участие Анкары в SEPA "позволит совершать более быстрые, безопасные и экономически эффективные трансграничные платежи, стимулируя торговлю и инвестиционную деятельность между Турцией и ЕС".
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