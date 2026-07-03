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Экс-глава Росавиации Нерадько задержан по делу о мошенничестве
Экс-глава Росавиации Нерадько задержан по делу о мошенничестве Экс-глава Росавиации Нерадько задержан по делу о мошенничестве

Бывший глава Росавиации Александра Нерадько задержан по делу о мошенничестве. Об этом со ссылкой на Хорошевский суд Москвы сообщает ТАСС.

Бывший глава Росавиации Александра Нерадько задержан по делу о мошенничестве. Об этом со ссылкой на Хорошевский суд Москвы сообщает ТАСС.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Нерадько, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанному грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей. 

Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года и был освобожден от должности в 2023 году. Тогда сообщалось, что он планирует перейти на работу в "Норникель".

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