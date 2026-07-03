Путин направил Лукашенко поздравление с Днем независимости Белоруссии

Россия и Белоруссия плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в поздравлении главе белорусского государства Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Республики Беларусь.

Россия и Белоруссия плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в поздравлении главе белорусского государства Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Республики Беларусь.

По словам российского лидера, День независимости Республики Беларусь имеет особое значение и для россиян, так как связан со славным событием общей истории - освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.

"Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений", - подчеркнул Путин.

Он выразил уверенность, что "продолжая всемерно наращивать многоплановые партнерские связи и укреплять институты Союзного государства, Москва и Минск смогут с честью преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для граждан двух стран".

Вместе с тем президент РФ пожелал Лукашенко здоровья и успехов, а братскому белорусскому народу - благополучия и процветания.