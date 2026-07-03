Подразделения российских сил за прошедшую неделю освободили 11 населенных пунктов в Днепропетровской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике (ДНР), в том числе Александровку за минувшие сутки, и установили контроль над Украинским в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Подразделения российских сил за прошедшую неделю освободили 11 населенных пунктов в Днепропетровской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике (ДНР), в том числе Александровку за минувшие сутки, и установили контроль над Украинским в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За неделю подразделения группировки войск "Север" в ходе активных действий установили контроль над населенным пунктом Украинское Харьковской области. На прошедшей неделе подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Малиновка и Пискуновка ДНР. В течение недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали активные наступательные действия и освободили населенные пункты Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровка Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровное, Лесное и Копани Запорожской области. За истекшие сутки освобожден населенный пункт Александровка Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.