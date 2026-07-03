Лимитированные паспорта США с портретом Трампа будут выдавать с 6 июля

Паспорта из лимитированной серии к 250-летию Соединенных Штатов с портретом американского лидера Дональда Трампа начнут выдавать гражданам страны с 6 июля, следует из заявления Госдепартамента.

Паспорта из лимитированной серии к 250-летию Соединенных Штатов с портретом американского лидера Дональда Трампа начнут выдавать гражданам страны с 6 июля, следует из заявления Госдепартамента.

"Государственный департамент США создал специальный американский паспорт в ознаменование 250-летия Америки. Паспорта будут выдавать в Вашингтоне, начиная с 6 июля 2026 года", - указали в ведомстве.

Некоторое время назад Белый дом представил дизайн лимитированной серии паспортов. На внутренней стороне обложки паспорта будет размещен портрет Трампа с его подписью на фоне текста Декларации независимости США, а также картина со сценой подписания текста декларации 4 июля 1776 года.

Точное число паспортов лимитированной серии не называется. Ранее сообщалось, что речь может идти о 40 тыс. документов. Получить их американские граждане смогут по отдельному заявлению только в Вашингтоне, выдача не будет производиться в обязательном порядке. Дополнительная плата за получение паспорта не предусмотрена.