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Сборная Швейцарии вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу
Сборная Швейцарии вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу Сборная Швейцарии вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу

Сборная Швейцарии со счетом 2:0 выиграла у команды Алжира в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Матч прошел в Ванкувере.

Сборная Швейцарии со счетом 2:0 выиграла у команды Алжира в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Матч прошел в Ванкувере.

Забитыми мячами отличились Брил Эмболо (10-я минута) и Дан Ндойе (46).

Сборная Швейцарии в четвертый раз подряд сыграет в 1/8 финала ЧМ, однако в предыдущие разы с этой стадии начинался плей-офф. При этом в матчах турнира на вылет швейцарцы прежде побеждали лишь дважды - по разу на турнирах в 1934 и 1938 годах, дойдя до четвертьфинала.

В 1/8 финала сборной Швейцарии предстоит встретиться с сильнейшим из противостояния между командами Колумбии и Ганы. Их игра состоится в ночь на 4 июля по московскому времени. Матч 1/8 финала с участием швейцарцев намечен на 7 июля.

Нынешний чемпионат мира принимают США, Мексика и Канада, он завершится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.

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