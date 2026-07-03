Преступные и террористические действия Киева стали причиной гибели 422 мирных жителей России за апрель - июнь. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Преступные и террористические действия Киева стали причиной гибели 422 мирных жителей России за апрель - июнь. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"За 91 день второй четверти года от преступных и террористических действий киевских боевиков пострадали не менее 3 040 мирных жителей, из них погибли 422 человека. Рост по сравнению с предыдущим кварталом года составил более чем 76%, или на 1 315 человек было больше убито и ранены мирных жителей", - сказал он в ходе брифинга.

"29 раненых и 5 убитых ежедневно ни в чем не повинных мирных жителей - это и есть нынешняя статистика, за которую заплатили страны - спонсоры киевского режима. Это и есть результат их многомиллиардных вливаний в преступный террористический режим во главе с военными диктатором Владимиром Зеленским", - отметил дипломат.

Вместе с тем, по его данным, в период с февраля 2022 года по 30 июня 2026 года число пострадавших уже достигло 30 913 человек, из них 8 434 человека погибли.