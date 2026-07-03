Bruegel: Россия занимает третье место по объемам поставок газа в ЕС после Норвегии и США

Россия в I полугодии заняла третье место по объемам поставок газа в страны Евросоюза после Норвегии и США. Об этом со ссылкой на данные европейского аналитического центра Bruegel сообщает ТАСС .

Россия в I полугодии заняла третье место по объемам поставок газа в страны Евросоюза после Норвегии и США. Об этом со ссылкой на данные европейского аналитического центра Bruegel сообщает ТАСС.

Отмечается, что совокупные поставки российского голубого топлива в ЕС в январе - июне составили порядка 22,1 млрд куб. м. Это меньше, чем поставили Норвегия (50,3 млрд куб. м) и США (43,9 млрд куб. м), при этом больше, чем Алжир (20,5 млрд куб м).

Во II квартале страны ЕС импортировали 78,3 млрд куб. м природного газа, это на 4,4% ниже показателей аналогичного периода 2025 года и на 4% меньше, чем в I квартале, свидетельствуют данные Bruegel.

Всего в январе - июне текущего года Европа нарастила импорт газа на 2% - до 159,9 млрд куб. м.

Ранее сообщалось, что Россия в I полугодии увеличила экспорт газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток" на 5%, до 8,74 млрд куб. м. На сегодняшний день "Турецкий поток" остается единственным активным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в европейском направлении после остановки транзита через Украину. Остальные поставки осуществляются в виде сжиженного природного газа (СПГ), которые в январе - июне составили порядка 13,4 млрд куб. м.