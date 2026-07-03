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Хантер Байден "выдвинул" Трампа на Нобелевскую премию мира
Хантер Байден "выдвинул" Трампа на Нобелевскую премию мира Хантер Байден "выдвинул" Трампа на Нобелевскую премию мира

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер в шутливой форме выдвинул нынешнего главу государства Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер в шутливой форме выдвинул нынешнего главу государства Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

"Я официально номинирую Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Ни один президент в истории не заканчивал одну войну так много раз. Наш дорогой президент завершил войну с Ираном не менее 38 раз, согласно подсчетам CNN. Ни один лидер прежде не делал подобного. И он даже не закончил ее завершать. Это рекорд, достойный признания со стороны Нобелевского комитета. Спасибо за внимание к этому вопросу!" - указал Хантер Байден в соцсети X. 

18 июня телеканал Newsmax информировал о том, что наркологический реабилитационный центр в Южной Калифорнии принял Хантера Байдена на работу на должность советника, а также исполнительного директора при благотворительном фонде центра. Ранее он отмечал, что уже семь лет не употребляет наркотические вещества.

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