Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер в шутливой форме выдвинул нынешнего главу государства Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

"Я официально номинирую Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Ни один президент в истории не заканчивал одну войну так много раз. Наш дорогой президент завершил войну с Ираном не менее 38 раз, согласно подсчетам CNN. Ни один лидер прежде не делал подобного. И он даже не закончил ее завершать. Это рекорд, достойный признания со стороны Нобелевского комитета. Спасибо за внимание к этому вопросу!" - указал Хантер Байден в соцсети X.

18 июня телеканал Newsmax информировал о том, что наркологический реабилитационный центр в Южной Калифорнии принял Хантера Байдена на работу на должность советника, а также исполнительного директора при благотворительном фонде центра. Ранее он отмечал, что уже семь лет не употребляет наркотические вещества.