Лукашенко вернулся в Белоруссию после завершения зарубежной командировки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вернулся в республику после завершения зарубежной командировки. Об этом информировал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вернулся в республику после завершения зарубежной командировки. Об этом информировал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

"Большое турне Первого завершено", - следует из сообщения.

Уточняется, что маршрут командировки белорусского лидера составил 25 тыс. км.

Лукашенко отправился в зарубежную командировку 29 июня. На Валдае он провел переговоры с президентом Белоруссии Владимиром Путиным, а затем направился в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В среду глава белорусского государства посетил Индонезию, где провел переговоры с лидером республики Прабово Субианто. Завершилась командировка посещением Мьянмы, где Лукашенко встретился с президентом страны Мин Аун Хлайном.