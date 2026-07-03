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Политика
Лукашенко вернулся в Белоруссию после завершения зарубежной командировки
Лукашенко вернулся в Белоруссию после завершения зарубежной командировки Лукашенко вернулся в Белоруссию после завершения зарубежной командировки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вернулся в республику после завершения зарубежной командировки. Об этом информировал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вернулся в республику после завершения зарубежной командировки. Об этом информировал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

"Большое турне Первого завершено", - следует из сообщения.

Уточняется, что маршрут командировки белорусского лидера составил 25 тыс. км.

Лукашенко отправился в зарубежную командировку 29 июня. На Валдае он провел переговоры с президентом Белоруссии Владимиром Путиным, а затем направился в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В среду глава белорусского государства посетил Индонезию, где провел переговоры с лидером республики Прабово Субианто. Завершилась командировка посещением Мьянмы, где Лукашенко встретился с президентом страны Мин Аун Хлайном.

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