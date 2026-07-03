Медведев принял участие в церемонии прощания с Али Хаменеи

Российская делегация во главе с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым приняла участие в траурной церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Российская делегация во главе с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым приняла участие в траурной церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Церемония проходит в Мосалле имени имама Хомейни в Тегеране, крупнейшем в городе религиозно-общественном комплексе. В состав российской делегации также вошли министр энергетики России Сергей Цивилев и посол РФ в Иране Алексей Дедов.

После того, как российская делегация почтила память погибшего Хаменеи, Медведев направился к иранским официальным лицам, также находившимся в траурном зале. Зампред СБ РФ и президент Ирана Масуд Пезешкиан обменялись рукопожатиями и пообщались, также Медведев коротко переговорил с главой судебной системы Ирана Голямом Хоссейном Мохсени-Эджеи, главой МИД Аббасом Арагчи.

Прощание с Хаменеи, который погиб в результате американских и израильских атак, началось ранее в Тегеране. В траурном мероприятии 3 июля принимают участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран. С 4 по 5 июля тело аятоллы будет находиться в Мосалле Тегерана, где любой желающий сможет проститься с ним. 6 июля в Тегеране пройдет траурное шествие по основным улицам, после чего тело будет доставлено в город Кум, где 7 июля состоятся траурные церемонии. 8 июля тело Хаменеи будет отправлено в соседний Ирак, где будут организованы отдельные церемонии прощания в Кербеле и Наджафе. Погребение пройдет 9 июля в его родном городе Мешхед.