Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю нейтрализовали 72 управляемые авиабомбы, 3 крылатые ракеты "Фламинго" и 3 871 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 3 871 дрон ВСУ
3 июля 2026 / 17:31
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю нейтрализовали 72 управляемые авиабомбы, 3 крылатые ракеты "Фламинго" и 3 871 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, 3 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 3 871 беспилотник самолетного типа", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
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