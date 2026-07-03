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Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 3 871 дрон ВСУ
Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 3 871 дрон ВСУ Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 3 871 дрон ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю нейтрализовали 72 управляемые авиабомбы, 3 крылатые ракеты "Фламинго" и 3 871 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю нейтрализовали 72 управляемые авиабомбы, 3 крылатые ракеты "Фламинго" и 3 871 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, 3 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 3 871 беспилотник самолетного типа", - сообщили в российском оборонном ведомстве.

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освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
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