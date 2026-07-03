Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 3 871 дрон ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую неделю нейтрализовали 72 управляемые авиабомбы, 3 крылатые ракеты "Фламинго" и 3 871 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.