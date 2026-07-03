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Политика
Песков: Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок
Песков: Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок Песков: Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок

Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок, в сообществе происходит становление военной идентичности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок, в сообществе происходит становление военной идентичности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом, в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность", - указал он.

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