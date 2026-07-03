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В Армении ограничили право на голосование пребывающих за границей граждан
В Армении ограничили право на голосование пребывающих за границей граждан В Армении ограничили право на голосование пребывающих за границей граждан

Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял предложенные правящей партией "Гражданский договор" поправки в избирательный кодекс, которыми устанавливается ценз оседлости для участия граждан в голосованиях на парламентских выборах и референдумах. Заседание транслировалось на YouTube-канале заксобрания.

Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял предложенные правящей партией "Гражданский договор" поправки в избирательный кодекс, которыми устанавливается ценз оседлости для участия граждан в голосованиях на парламентских выборах и референдумах. Заседание транслировалось на YouTube-канале заксобрания.

"Предлагается установить, что право голосовать на парламентских выборах имеют граждане страны, которые по состоянию на 48-й день, а в случае внеочередных выборов и референдумов - на 28-й день, предшествующий дню голосования, находились на территории Армении в течение 366 и более дней из 730", - заявила соавтор изменений Алхас Казарян, представляя инициативу.

Данные изменения не распространяются на граждан, несущих дипломатическую или иную государственную службу за рубежом, членов их семей, а также граждан, обучающихся в высших учебных заведениях.

Между первым и вторым чтением в уже принятый проект было внесено положение, в соответствии с которым определение сроков пребывания на территории республики будет осуществляться со стороны правоохранительных органов посредством фиксации факта пересечения границы. Эта информация будет передаваться в реестр избирателей.

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