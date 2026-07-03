Россия за минувший год вернула Украине в рамках обменов 20 354 тела солдат ВСУ, с украинской стороны было возвращено 627 останков российских воинов. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в ходе брифинга.
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Безопасность
Мирошник сообщил, что Россия за год вернула Киеву тела 20 354 военных
3 июля 2026 / 18:13
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Россия за минувший год вернула Украине в рамках обменов 20 354 тела солдат ВСУ, с украинской стороны было возвращено 627 останков российских воинов. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в ходе брифинга.
"За последний год, когда были возобновлены обмены телами погибших, Россия передала Украине 20 354 тела, в ответ Киев вернула российской стороне 627 останков погибших российских воинов. Вот такая реальная пропорция погибших на поле боя, о которой не хотят говорить ни в Киеве, ни в Брюсселе", - отметил дипломат.
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