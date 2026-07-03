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Мирошник сообщил, что Россия за год вернула Киеву тела 20 354 военных
Мирошник сообщил, что Россия за год вернула Киеву тела 20 354 военных Мирошник сообщил, что Россия за год вернула Киеву тела 20 354 военных

Россия за минувший год вернула Украине в рамках обменов 20 354 тела солдат ВСУ, с украинской стороны было возвращено 627 останков российских воинов. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в ходе брифинга.

Россия за минувший год вернула Украине в рамках обменов 20 354 тела солдат ВСУ, с украинской стороны было возвращено 627 останков российских воинов. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в ходе брифинга.

"За последний год, когда были возобновлены обмены телами погибших, Россия передала Украине 20 354 тела, в ответ Киев вернула российской стороне 627 останков погибших российских воинов. Вот такая реальная пропорция погибших на поле боя, о которой не хотят говорить ни в Киеве, ни в Брюсселе", - отметил дипломат.

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освобождение Донбасса и Новороссии
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