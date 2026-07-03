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Экономика
FT: Канада планирует построить нефтепровод в Азию для снижения зависимости от США
FT: Канада планирует построить нефтепровод в Азию для снижения зависимости от США FT: Канада планирует построить нефтепровод в Азию для снижения зависимости от США

В Канаде планируют проложить новый нефтепровод к побережью Тихого океана для расширения поставок нефти в Азию и снижения зависимости от американского рынка. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

В Канаде планируют проложить новый нефтепровод к побережью Тихого океана для расширения поставок нефти в Азию и снижения зависимости от американского рынка. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Как отмечается, проект предполагает строительство трубопровода протяженностью свыше 1 тыс. км и мощностью до 1 млн баррелей нефти в сутки. По словам премьер-министра Канады Марка Карни, власти провинции Альберта уже подготовили проект, а начало строительства намечено на сентябрь 2027 года.

По данным издания, инициатива является частью стратегии Карни по диверсификации экспорта на фоне торговых разногласий с Соединенными Штатами. На сегодняшний день около трех четвертей канадского экспорта приходится на американский рынок, а почти вся добываемая в стране нефть поставляется в США, что составляет порядка 4 млн баррелей в сутки.

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