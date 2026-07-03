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Смертность во Франции в условиях экстремальной жары выросла почти на 30%
Смертность во Франции в условиях экстремальной жары выросла почти на 30% Смертность во Франции в условиях экстремальной жары выросла почти на 30%

Смертность во Франции в условиях экстремальной жары увеличилась почти на 30%. Соответствующие данные приводятся в отчете Национального агентства по здравоохранению Франции (SPF).

Смертность во Франции в условиях экстремальной жары увеличилась почти на 30%. Соответствующие данные приводятся в отчете Национального агентства по здравоохранению Франции (SPF).

"Наблюдается рост на 29,1%, что соответствует 2 025 дополнительным смертям по сравнению с предыдущей неделей. За неделю с 22 по 28 июня текущего года было зарегистрировано 8 973 смерти среди людей всех возрастов и по всем причинам против 6 948 за неделю с 15 по 21 июня", - следует из документа.

Уточняется, что основной прирост смертности зафиксирован среди людей старше 45 лет: 2 001 дополнительный случай из общего увеличения в 2 025 смертей. Наибольшее число умерших в указанный период пришлось на столичный регион Иль-де-Франс (619 человек).

Аномально жаркая погода наблюдалась во Франции с 17 по 28 июня. Средняя температура по всей республике в эти дни составила 30 градусов. Более чем в 50 департаментах, по данным национальной метеослужбы, был достигнут показатель в 40 градусов.

Уже с 4 июля синоптики прогнозируют возвращение во Францию экстремальных температур.

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