Российские ВС нанесли массированный и пять групповых ударов по логистическим центрам ВСУ

Российские войска за прошедшую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены логистические центры Вооруженных сил Украины (ВСУ), предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска за прошедшую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены логистические центры Вооруженных сил Украины (ВСУ), предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Удары нанесли с 27 июня по 3 июля в качестве ответа на террористические атаки по гражданским объектам на территории РФ. В результате атаки были поражены военные аэродромы, склады боеприпасов, горючего и места хранения безэкипажных катеров, указали в МО РФ.

Вместе с тем отмечается, что были поражены площадки сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.