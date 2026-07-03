Пропавшая в Ленобласти девочка обнаружена мертвой со следами насилия

Пропавшую накануне в Тосненском районе Ленинградской области 12-летнюю девочку обнаружили мертвой. На теле найдены следы насильственной смерти, со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону сообщает ТАСС .

Пропавшую накануне в Тосненском районе Ленинградской области 12-летнюю девочку обнаружили мертвой. На теле найдены следы насильственной смерти, со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону сообщает ТАСС.

"Тело 12-летней девочки было найдено в лесополосе с признаками насильственной смерти. Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту убийства (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - следует из сообщения.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают подозреваемого в убийстве. По делу назначаются необходимые судебные экспертизы. Ход и результаты расследования контролирует Тосненская городская прокуратура.

Ранее стало известно, что девочка отправилась в лес за грибами вблизи садоводства "Захожье-5" рядом с городом Никольское, около пяти часов она сказала родным по телефону, что возвращается домой, но не пришла. Около полуночи заявка на поиск ребенка поступила к добровольцам поискового отряда "ЛизаАлерт", поиски с участием правоохранителей, волонтеров и местных жителей продолжались всю ночь и утро.