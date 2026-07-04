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Премьер Северной Македонии заявил о желании страны присоединиться к ЕС
Премьер Северной Македонии заявил о желании страны присоединиться к ЕС Премьер Северной Македонии заявил о желании страны присоединиться к ЕС

Правительство Северной Македонии продолжит реформы для продвижения по европейскому пути, но не намерена вносить изменения в конституцию страны. Такое заявление сделал премьер-министр страны Христиан Мицкоски.

Правительство Северной Македонии продолжит реформы для продвижения по европейскому пути, но не намерена вносить изменения в конституцию страны. Такое заявление сделал премьер-министр страны Христиан Мицкоски.

"Мы реализуем программу реформ и решим внутренние проблемы. Я могу пообещать решительную и бескомпромиссную борьбу за улучшение жизни граждан и параллельно защиту наших национальных интересов. Но я не могу обещать согласиться на конституционные изменения, принятые кем-то другим, не имея четких гарантий того, что это последнее требование, и не видя ясной цели", - приводит его слова македонское агентство МИА.

Премьер отметил, что в прошлом македонские политики обещали, что страна сможет жить по-европейски, если "сменит флаг, изменит конституцию, поменяет название". Северная Македония, по его словам, "на протяжении многих лет" уступала "унизительным требованиям, не получая ничего взамен", что вызывало разочарование у граждан. Мицкоски указал, что не может предсказать, когда "этот тупик" закончится.

На нынешнем этапе интеграцию Северной Македонии в ЕС блокирует Болгария из-за спорных вопросов по культурно-историческим аспектам двусторонних отношений.

Прежде процесс приема Македонии в НАТО и ЕС из-за предыдущего названия страны блокировала Греция. В 2018 году стороны подписали Преспанское соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики - Республика Северная Македония. В 2019 году парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию страны.

Северная Македония стала 30-м членом НАТО 27 марта 2020 года.

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