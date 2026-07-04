Медведев в ходе визита в Тегеран провел встречу с иранским руководством

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе визита в Тегеран провел встречу с руководством Ирана.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе визита в Тегеран провел встречу с руководством Ирана.

Российская делегация прибыла в Тегеран на церемонию прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. В рамках визита в том числе состоялось общение Медведева с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в присутствии делегаций, следует из кадров, размещенных в соцсетях зампреда СБ РФ.

В российскую делегацию также вошли министр энергетики России Сергей Цивилев, заместитель министра иностранных дел Георгий Борисенко и другие.

Прощание с Али Хаменеи, который погиб в результате атак США и Израиля, началось 3 июля в Тегеране. В траурном мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран. С 4 по 5 июля тело аятоллы будет находиться в Мосалле Тегерана, где любой желающий сможет проститься с ним.

6 июля в Тегеране пройдет траурное шествие по основным улицам, после чего тело будет доставлено в город Кум, где 7 июля пройдут траурные церемонии. 8 июля тело Али Хаменеи будет отправлено в соседний Ирак, где будут организованы отдельные церемонии прощания в Кербеле и Наджафе. Погребение состоится 9 июля в его родном городе Мешхед.