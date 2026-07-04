В Токмаке объявят день траура по погибшим при атаке ВСУ на рынок

В Токмаке Запорожской области будет объявлен траур по погибшим в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку. Об этом со ссылкой на администрацию Токмакского муниципального округа сообщает ТАСС .

В Токмаке Запорожской области будет объявлен траур по погибшим в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку. Об этом со ссылкой на администрацию Токмакского муниципального округа сообщает ТАСС.

Ранее в результате атаки ВСУ на городской рынок Токмака погибли 5 человек, еще 18 мирных жителей пострадали.

"Сейчас делаем постановление о дне траура, который, еще решаем, будет завтра или послезавтра, чтобы люди пришли в себя. Приспустим флаги, обратимся ко всем организациям, которые у нас на территории. Я думаю, нас все поддержат. Таким образом мы отдадим дань памяти погибшим и попросим, наверное, у них все-таки извинения. И поблагодарим жителей за их мужество", - указали в администрации.