Лидеры стран НАТО на саммите в Анкаре обозначат Россию как "долгосрочную угрозу безопасности" для альянса. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на подготовленный послами стран - членов НАТО текст итоговой декларации саммита.
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Безопасность
Reuters: лидеры НАТО в Анкаре определят Россию "долгосрочной угрозой" альянсу
3 июля 2026 / 20:17
© Drop of Light/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Лидеры стран НАТО на саммите в Анкаре обозначат Россию как "долгосрочную угрозу безопасности" для альянса. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на подготовленный послами стран - членов НАТО текст итоговой декларации саммита.
Согласно документу, Россия представляет "долгосрочную угрозу" для евроатлантической безопасности и стабильности, указывает агентство.
Вместе с тем отмечается, что все участники саммита, в том числе США, в том же документе обязуются объявить о своей "железной приверженности" военному блоку.
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