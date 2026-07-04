Лидеры стран НАТО на саммите в Анкаре обозначат Россию как "долгосрочную угрозу безопасности" для альянса. Об этом информировало агентство Reuters , ссылаясь на подготовленный послами стран - членов НАТО текст итоговой декларации саммита.

Лидеры стран НАТО на саммите в Анкаре обозначат Россию как "долгосрочную угрозу безопасности" для альянса. Об этом информировало агентство Reuters, ссылаясь на подготовленный послами стран - членов НАТО текст итоговой декларации саммита.

Согласно документу, Россия представляет "долгосрочную угрозу" для евроатлантической безопасности и стабильности, указывает агентство.

Вместе с тем отмечается, что все участники саммита, в том числе США, в том же документе обязуются объявить о своей "железной приверженности" военному блоку.