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В Анапе разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей
В Анапе разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей В Анапе разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей

В Анапе 75 пляжей получили разрешения на начало сезона, еще 11 проходят экспертизу. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В Анапе 75 пляжей получили разрешения на начало сезона, еще 11 проходят экспертизу. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

На нынешнем этапе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Производится отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Роспотребнадзор контролирует проводимые работы, сказано в сообщении.

Вместе с тем осуществляется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не выявлено.

"С начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации порядка 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий привлечены 766 человек и 183 единицы техники.

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освобождение Донбасса и Новороссии
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