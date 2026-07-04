ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 73%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 73,3%. Опрос проводился с 22 по 28 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 73,3%. Опрос проводился с 22 по 28 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 73,3% участников опроса, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 66,9%", - следует из материалов соцслужбы.

Отмечается, что деятельность правительства РФ одобряют 45,7% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 45,8% опрошенных. О доверии Мишустину заявили 55,7% сограждан.

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,4%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 27,4%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,1%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 11,9%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 32,6%, КПРФ - 11,3%, ЛДПР - 9%, "Справедливой России" - 5,4%, "Новых людей" - 11,5%