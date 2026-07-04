Число случаев эвтаназии в Нидерландах за 25 лет увеличилось более чем в 4 раза

Число случаев эвтаназии в Нидерландах за последние 25 лет выросло более чем в четыре раза - с 2,2 тыс. в 1999 году до 9,9 тыс. в 2024 году, вместе с тем доля процедур эвтаназии от общего числа смертей выросла с 1,6% до 5,78%. Соответствующие данные приводятся в докладе медцентра Университета Радбауд в Неймегене.

Число случаев эвтаназии в Нидерландах за последние 25 лет выросло более чем в четыре раза - с 2,2 тыс. в 1999 году до 9,9 тыс. в 2024 году, вместе с тем доля процедур эвтаназии от общего числа смертей выросла с 1,6% до 5,78%. Соответствующие данные приводятся в докладе медцентра Университета Радбауд в Неймегене.

Согласно документу, увеличение числа случаев отмечается во всех возрастных группах. Наиболее частой причиной проведения эвтаназии по-прежнему является онкология, однако доля таких случаев сократилась с 90% в 1999 году до 54% в 2024 году. При этом выросло число эвтаназий у пациентов с деменцией, тяжкими психическими расстройствами и сочетанием нескольких заболеваний.

На муниципальном уровне самые высокие показатели регистрировались в провинции Северная Голландия, а самые низкие - в Гелдерланде, Зеландии, Оверэйсселе, Утрехте и Южной Голландии.

Эксперты связывают рост числа случаев эвтаназии с совокупностью демографических, культурных и других факторов, в том числе старение населения и рост продолжительности жизни людей с хроническими заболеваниями.