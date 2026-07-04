Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 июля 2026 / 04:42
КОТИРОВКИ
USD
04/07
77.2264
EUR
04/07
88.0304
Новости часа
Песков заявил, что российские ВС полностью освободили Константиновку Захарова назвала Совет Европы клоунами, заботящимися о свободе ориентации
Москва
4 июля 2026 / 04:42
Котировки
USD
04/07
currency
77.2264
0.0000
EUR
04/07
currency
88.0304
0.0000
С чем США пришли к своему 250-летию?
С чем США пришли к своему 250-летию?
3 июля 2026 / 13:45
ЕС пытается противопоставить Армению и Азербайджан России. Мнение
ЕС пытается противопоставить Армению и Азербайджан России. Мнение
3 июля 2026 / 13:05
Премьер-министр Молдавии ушел в отставку
Премьер-министр Молдавии ушел в отставку
3 июля 2026 / 11:51
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Спорт / Спортивный курьер / Олимпийское движение
Спорт
Юные российские синхронисты завоевали два золота чемпионата Европы
Юные российские синхронисты завоевали два золота чемпионата Европы Юные российские синхронисты завоевали два золота чемпионата Европы

Российские синхронисты в предпоследний день юниорского первенства Европы выиграли две золотые медали. Соревнования принимает Мюнхен.

Российские синхронисты в предпоследний день юниорского первенства Европы выиграли две золотые медали. Соревнования принимает Мюнхен.

Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина завоевали золото в технической программе дуэтов, набрав 287,4608 балла. Вторыми стали испанки (280,1200 балла), третьими - белоруски (263,9975).

Захар Трофимов взял золотую медаль в технической соло-программе, набрав 235,6384 балла и оставив позади испанца Энеко Санчеса (234,7566) и итальянца Филиппо Пелати (229,6166).

Турнир завершится 4 июля. Россияне возглавляют медальный зачет с 6 золотыми и одной серебряной наградами. В тройку лидеров также входят команды Испании и Италии.

  • new_top
Также по теме:
03.07.2026 15:59
Сборная Швейцарии вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу
03.07.2026 13:44
Сборная Португалии вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу
03.07.2026 11:20
Сборная Испании вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу
02.07.2026 12:17
Сборная США вышла в 1/8 финала домашнего ЧМ по футболу
02.07.2026 10:59
Сборная Бельгии вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу
01.07.2026 21:58
Сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу
01.07.2026 21:17
Российские батутисты отказались от участия в этапе КМ из-за запрета на национальную символику
01.07.2026 14:59
Сборная Мексики вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу
01.07.2026 11:18
Команда Франции вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу
30.06.2026 20:58
Мерц: сборная ФРГ не заслуживает насмешек из-за неудачи на ЧМ
С чем США пришли к своему 250-летию?
С чем США пришли к своему 250-летию?
ЕС пытается противопоставить Армению и Азербайджан России. Мнение
ЕС пытается противопоставить Армению и Азербайджан России. Мнение
Премьер-министр Молдавии ушел в отставку
Премьер-министр Молдавии ушел в отставку
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
22:46
Песков заявил, что российские ВС полностью освободили Константиновку
21:57
Захарова назвала Совет Европы клоунами, заботящимися о свободе ориентации
21:37
Politico: Италия и Болгария против применения санкций в отношении патриарха Кирилла
21:19
Юные российские синхронисты завоевали два золота чемпионата Европы
20:58
Число случаев эвтаназии в Нидерландах за 25 лет увеличилось более чем в 4 раза
20:44
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 73%
20:32
В Анапе разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей
20:17
Reuters: лидеры НАТО в Анкаре определят Россию "долгосрочной угрозой" альянсу
19:59
В Токмаке объявят день траура по погибшим при атаке ВСУ на рынок
19:43
Медведев в ходе визита в Тегеран провел встречу с иранским руководством
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО