Юные российские синхронисты завоевали два золота чемпионата Европы

Российские синхронисты в предпоследний день юниорского первенства Европы выиграли две золотые медали. Соревнования принимает Мюнхен.

Российские синхронисты в предпоследний день юниорского первенства Европы выиграли две золотые медали. Соревнования принимает Мюнхен.

Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина завоевали золото в технической программе дуэтов, набрав 287,4608 балла. Вторыми стали испанки (280,1200 балла), третьими - белоруски (263,9975).

Захар Трофимов взял золотую медаль в технической соло-программе, набрав 235,6384 балла и оставив позади испанца Энеко Санчеса (234,7566) и итальянца Филиппо Пелати (229,6166).

Турнир завершится 4 июля. Россияне возглавляют медальный зачет с 6 золотыми и одной серебряной наградами. В тройку лидеров также входят команды Испании и Италии.