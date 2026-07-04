Италия вместе с Болгарией выразили опасения в связи с применением санкций в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом со ссылкой на неназванных дипломатов пишет издание Politico.
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Политика
Politico: Италия и Болгария против применения санкций в отношении патриарха Кирилла
3 июля 2026 / 21:37
© Сергей Булкин/ ТАСС
Италия вместе с Болгарией выразили опасения в связи с применением санкций в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом со ссылкой на неназванных дипломатов пишет издание Politico.
Как заявил один из источников издания, "позиция Рима идет от Ватикана и связана с опасением относительно введения санкций против лидера одной из христианских конфессий".
Некоторое время назад премьер-министр Болгарии Румен Радев заявлял, что София не поддержит антироссийские санкции, которые навредят национальным интересам, в частности, санкции против патриарха Кирилла и основателя компании "Лукойл" Вагита Алекперова.
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