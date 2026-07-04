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Захарова назвала Совет Европы клоунами, заботящимися о свободе ориентации
Захарова назвала Совет Европы клоунами, заботящимися о свободе ориентации Захарова назвала Совет Европы клоунами, заботящимися о свободе ориентации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Совет Европы и ЕС вместо беспокойства о гендерных вопросах наконец обратить внимание на русофобию и преступления киевского режима. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале, комментируя прошедшую в Страсбурге "Неделю борьбы с языком ненависти".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Совет Европы и ЕС вместо беспокойства о гендерных вопросах наконец обратить внимание на русофобию и преступления киевского режима. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале, комментируя прошедшую в Страсбурге "Неделю борьбы с языком ненависти".

"Сегодня на почти всех западных онлайн-платформах процветает ненаказуемая русофобия. Одновременно блокируется правда о реальной подоплеке происходящих в мире событий и преступлениях киевского режима. Не Совет Европы, а запутавшиеся в своих и чужих половых органах озлобленные клоуны", - указала она.

По словам дипломата, программа "Недели борьбы с языком ненависти", организованной Советом Европы при поддержке ЕС, была посвящена вопросам сексуальной ориентации и гендера, а не тем, "в адрес кого бандеровцы уже много лет кричали: "москаляку на гиляку", "кто не скачет, тот москаль" или "биологический мусор".

В ЕС "сегодня особенно озабочены ментально-половыми дисфункциями: никак не могут определиться с гендером и найти компас для своей ориентации", добавила Захарова.

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