Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку. Об этом собщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Безопасность
Песков заявил, что российские ВС полностью освободили Константиновку
3 июля 2026 / 22:46
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку. Об этом собщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главная новость - полностью взята Константиновка", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.
Он отметил, что "город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму российских военных теперь он полностью освобожден".
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