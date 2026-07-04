Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 июля 2026 / 04:42
КОТИРОВКИ
USD
04/07
77.2264
EUR
04/07
88.0304
Новости часа
Песков заявил, что российские ВС полностью освободили Константиновку Захарова назвала Совет Европы клоунами, заботящимися о свободе ориентации
Москва
4 июля 2026 / 04:42
Котировки
USD
04/07
currency
77.2264
0.0000
EUR
04/07
currency
88.0304
0.0000
С чем США пришли к своему 250-летию?
С чем США пришли к своему 250-летию?
3 июля 2026 / 13:45
ЕС пытается противопоставить Армению и Азербайджан России. Мнение
ЕС пытается противопоставить Армению и Азербайджан России. Мнение
3 июля 2026 / 13:05
Премьер-министр Молдавии ушел в отставку
Премьер-министр Молдавии ушел в отставку
3 июля 2026 / 11:51
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Песков заявил, что российские ВС полностью освободили Константиновку
Песков заявил, что российские ВС полностью освободили Константиновку Песков заявил, что российские ВС полностью освободили Константиновку

Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку. Об этом собщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку. Об этом собщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главная новость - полностью взята Константиновка", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Он отметил, что "город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму российских военных теперь он полностью освобожден".

  • new_top
Также по теме:
03.07.2026 18:58
Российские ВС нанесли массированный и пять групповых ударов по логистическим центрам ВСУ
03.07.2026 18:13
Мирошник сообщил, что Россия за год вернула Киеву тела 20 354 военных
03.07.2026 17:31
Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 3 871 дрон ВСУ
03.07.2026 16:16
Мирошник заявил о гибели 422 мирных жителей РФ в апреле - июне из-за атак Киева
03.07.2026 15:33
Российские ВС освободили Александровку в Днепропетровской области
03.07.2026 12:45
Песков: ФРГ подтвердила причастность Киева, обвинив украинца в повреждении "Северных потоков"
03.07.2026 11:59
PAP: в канцелярии Навроцкого назвали западную часть Украины "Малопольшей"
02.07.2026 20:58
В Греции предупредили, что новый инцидент с дроном лишит Украину поддержки Афин
02.07.2026 20:27
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 465 военных
02.07.2026 18:44
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 631 беспилотник ВСУ
С чем США пришли к своему 250-летию?
С чем США пришли к своему 250-летию?
ЕС пытается противопоставить Армению и Азербайджан России. Мнение
ЕС пытается противопоставить Армению и Азербайджан России. Мнение
Премьер-министр Молдавии ушел в отставку
Премьер-министр Молдавии ушел в отставку
Главная задача –
освобождение Донбасса и Новороссии
Владимир Путин
Все интервью
22:46
Песков заявил, что российские ВС полностью освободили Константиновку
21:57
Захарова назвала Совет Европы клоунами, заботящимися о свободе ориентации
21:37
Politico: Италия и Болгария против применения санкций в отношении патриарха Кирилла
21:19
Юные российские синхронисты завоевали два золота чемпионата Европы
20:58
Число случаев эвтаназии в Нидерландах за 25 лет увеличилось более чем в 4 раза
20:44
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет более 73%
20:32
В Анапе разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей
20:17
Reuters: лидеры НАТО в Анкаре определят Россию "долгосрочной угрозой" альянсу
19:59
В Токмаке объявят день траура по погибшим при атаке ВСУ на рынок
19:43
Медведев в ходе визита в Тегеран провел встречу с иранским руководством
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО