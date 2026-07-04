Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку. Об этом собщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку. Об этом собщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главная новость - полностью взята Константиновка", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Он отметил, что "город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму российских военных теперь он полностью освобожден".