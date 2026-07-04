Путин: массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены

«Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим её функционирование, должно быть продолжено, поскольку эти идеи витают, они осуществляются – и мы соответствующим образом должны на это отвечать», - заявил 3 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск.

«Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим её функционирование, должно быть продолжено, поскольку эти идеи витают, они осуществляются – и мы соответствующим образом должны на это отвечать», - заявил 3 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск.

Президент отметил, что «чем больше ударов будет противник пытаться наносить по нашим гражданским объектам – но мы, конечно, прежде всего должны сделать всё необходимое, чтобы защитить эти объекты и защитить мирных граждан, – но чем больше попыток противник будет проводить подобного рода, тем бо́льшую зону безопасности нам придётся создавать на сопредельной территории. Тем более что это, так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля.

Мы в этой части будем сейчас подводить итог, потом ещё поговорим отдельно по некоторым вопросам. Но что хотел бы отметить?

Вооружённые Силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции, а освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение.

Город, мы все с вами это хорошо знаем, является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса – 20,5 тысячи домов, но в таком населённом пункте, как Сумы, а это областной центр, 30 с небольшим тысяч, то есть сопоставимые величины. Взятие Константиновки войсками южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам на Донбассе, является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.

Что касается создания полосы безопасности, вернусь к этому ещё раз, то это также является важной частью решения общих задач. Соединения и воинские части группировки войск «Север» с ней успешно справляются и продолжают отодвигать формирования противника от российских границ.

Решающая роль в этом принадлежит, безусловно, нашим солдатам и офицерам, которые в ходе боевых действий проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к Родине, войсковое товарищество и боевое братство.

Я прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно, и, разумеется, как я уже говорил, всех наиболее отличившихся необходимо представить к государственным наградам.

Теперь два слова о проведении противником информационно-пропагандистской операции с мнимыми, так называемыми результатами киевского режима на поле боя. Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые европейские мнимые миротворцы, целью которых является на самом деле не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца, в своих заявлениях, да и практических действиях подтверждают наши предположения об их истинных намерениях.

Хочу отметить, что в совместном заявлении некоторых лидеров ЕС от 7 июня 2026 года сказано, что они приветствуют новаторское, как они сказали, применение киевским режимом беспилотных технологий.

Я уже публично говорил об этом, сказал – это был, конечно, чисто риторический вопрос: значит ли это, что они имеют в виду и удары по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, по транспорту с гражданскими лицами и детьми, по студенческим общежитиям? Значит ли это всё их поощрение к ударам подобного рода?

Но в этой связи отмечаю, что нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим её функционирование, должно быть продолжено, поскольку эти идеи витают, они осуществляются – и мы соответствующим образом должны на это отвечать. Прошу представить соответствующие предложения.

Также должен быть продолжен и анализ вовлечённости каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине, должен быть проведён анализ вовлечённости каждого из них в реальные боевые действия. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем. Во всяком случае, это нам может понадобиться.

Теперь что касается мнимых успехов противника на поле боя, то мы должны, во-первых, иметь в виду, что для подкрепления своих легенд и лжи, заявлений лживых противник может предпринять определённые действия диверсионно-террористического характера, предпринять вылазки, хотя и малыми силами, но с большой помпой пропагандистского характера, с целью подтвердить свои тезисы о мнимых достижениях. Нужно к этим возможным вылазкам быть готовыми.

И, во-вторых, бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе нам на руку, поскольку эти лицедеи, а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили, но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров. Повторяю: это нам на руку. А командующие группировками российских Вооружённых Сил должны действовать ритмично, рационально, последовательно, преодолевать, конечно, естественные в этих условиях трудности, делать всё необходимое и возможное для сохранения жизни наших бойцов и обеспечить безусловное выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции, разработанным Генеральным штабом Вооружённых Сил России».