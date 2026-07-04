Герасимов: освобождена Константиновка - один из основных узлов славянско-краматорско-константиновского укрепрайона ВСУ

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июня доложил президенту России Владимиру Путину общую обстановку в зоне специальной военной операции. Доклад сделан в ходе совещания президента с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июня доложил президенту России Владимиру Путину общую обстановку в зоне специальной военной операции. Доклад сделан в ходе совещания президента с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск

Как сообщил Валерий Герасимов: «войска Объединённой группировки в ходе специальной военной операции продолжают выполнять задачи по освобождению Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

В июне освобождено 29 населённых пунктов и 636 квадратных километров территории.

Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы и значительных продвижениях на поле боя, в этих целях проводит информационную кампанию, в рамках которой демонстрирует мнимые успехи формирований ВСУ, а территории, освобождённые российскими войсками, скрывает под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону».

Вместе с тем наступление соединений и воинских частей Объединённой группировки ведётся на всех направлениях. Наиболее высокие темпы продвижения достигнуты в полосах ответственности группировок «Север» и «Восток».

Группировка войск «Север», наступая одновременно на нескольких направлениях, продолжает расширение полосы безопасности приграничных с Российской Федерацией районах Сумской и Харьковской областей Украины. Успешно ведётся продвижение в направлении Сум и в районе населённого пункта Белый Колодезь Харьковской области. В июне взято под российский контроль восемь населённых пунктов.

Группировка войск «Запад» развивает наступление на широком фронте в своей полосе ответственности в Харьковской области и северной части Донецкой Народной Республики.

На Купянском направлении противник не оставляет своих намерений возвратить утраченные позиции в Купянске. Для этого дополнительно перебросил в этот район 11 батальонов, в том числе от двух бригад морской пехоты, которые предпринимают безуспешные попытки с целью прорваться в город и вытеснить наши подразделения на восточный берег реки Оскол. При этом украинские подразделения несут значительные потери. С 10 мая на данном направлении уничтожено около 2500 украинских военнослужащих, в том числе более 550 военнослужащих морской пехоты, и 772 единицы вооружения и техники.

Продолжается ликвидация формирований противника на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Боровой. Под наш контроль там перешли четыре населённых пункта: Шейковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка. Ведутся уличные бои в Подлимане. Завершается освобождение города Красный Лиман – важного административного центра и крупного железнодорожного узла, имеющего ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении.

Южная группировка войск ведёт наступательные действия по освобождению Донецкой Народной Республики. Войсками группировки освобождён город Константиновка – один из основных узлов обороны противника в границах славянско-краматорско-константиновского укрепрайона.

Кроме того, в июне, продвигаясь в направлении Славянска и Краматорска, соединения 3-й армии взяли под свой контроль ещё четыре населённых пункта.

Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск «Центр». Соединения и воинские части развивают наступление севернее Красноармейска. Линия фронта отодвинута от окраин города на восемь с половиной километров.

В июне освобождены Кутузовка, Васильевка и Новый Донбасс. Передовые подразделения группировки «Центр» вошли в Доброполье и Анновку. Продолжаются бои в Белицком, Шевченко, Сергеевке и Красноярском. Одновременно часть сил группировки продолжает создание полосы безопасности в Днепропетровской области, ведутся боевые действия по овладению Новопавловкой.

Войска группировки «Восток» в полосе своего наступления уверенно удерживают инициативу и продвигаются в Запорожской и Днепропетровской областях.

На правом северном фланге полосы ответственности группировки соединения и воинские части 29-й армии пресекли попытки просачивания подразделений штурмовых войск ВСУ вглубь нашей обороны. Сорвав замысел противника остановить наше наступление на этом участке, подразделение группировки активно продвигается в южной части Днепропетровской области, увеличивая полосу безопасности. В июне на этом направлении под наш контроль перешли Богодаровка, Новоскелеватое. 2 июля освобождена Александровка. Ведутся бои в крупном населённом пункте Великомихайловка.

На направлении главного удара войска группировки «Восток» наступают на широком фронте на запад в восточной части Запорожской области. В июне под российский контроль перешло около 115 квадратных километров территории. Освобождены Комсомольское, Новосёловка, Лесное, Ровное и Копани. Продолжаются бои в населённом пункте Любицкое.

Соединения группировки войск «Днепр» ведут наступление на запорожском направлении. Командование вооружённых сил Украины, пытаясь остановить наше наступление, ставило задачу ни много ни мало восстановить контроль над утраченными территориями в районе населённых пунктов Приморское и Степногорск. Для этого были задействованы наиболее подготовленные и мотивированные подразделения сил специальных операций главного управления разведки и формирования иностранных наёмников. Все атаки противника отбиты.

Штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» наращивают темпы наступления. Передовые группы находятся в девяти километрах от южных окраин города Запорожье, наносится огневое поражение по позициям ВСУ в городской черте. Также продолжаются бои в Орехове и Преображенке.

Кроме того, по плану Генерального штаба продолжается нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. В июне осуществлено пять ударов, в результате которых поражены 55 объектов на территории Украины, в том числе 34 предприятия военно-промышленного комплекса, задействованных в производстве крылатых ракет «Фламинго», беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Также поражены десять аэродромов, на которых базировалась ударная авиация противника, и пять объектов топливно-энергетического комплекса Украины.

В ночь с 1 на 2 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён очередной массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате поражены пять ключевых предприятий авиационной и радиоэлектронной промышленности Украины, осуществляющих производство беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, крылатых ракет и комплектующих к ним.

Кроме того, поражены: логистический центр, четыре объекта топливно-энергетического комплекса, а также инфраструктура пяти военных аэродромов. В результате нанесённых ударов значительно снижены возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, вследствие чего продолжает расти критическая зависимость киевского режима от поставок комплектующих, взрывчатых веществ и топлива из западных стран».