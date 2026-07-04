В результате активных наступательных действий подразделений Южной группировки войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Константиновка.

Об это сообщил на брифинге 4 июля начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Как заявил Сергей Рудской, это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации.

Константиновка являлась седьмым по площади и численности населения крупным административным центром Донбасса.

На начало 2022 года в ней проживало свыше 78 тысяч человек. Этот город считался столицей стекольной промышленности и одним из крупнейших на востоке Украины центром черной и цветной металлургии, а также важным транзитным железнодорожным узлом.

Исходя из стратегической важности Константиновки, киевский режим с 2014 года начал создавать в городе хорошо укрепленную систему оборонительных позиций и активно продолжил наращивать ее фортификационное оборудование после падения Бахмута.

Ее основу составляли отдельные укрепленные узлы, подготовленные к круговой и длительной обороне.

Рубежи и позиции строились с опорой на развитую систему автомобильных и железных дорог, гидротехнических сооружений, десяти промышленных зон и двенадцати прилегающих к городу населенных пунктов.

Всего система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150-ти километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, двадцать батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах вокруг города.

Первый оборонительный рубеж, протяженностью более 30 километров и глубиной до 8 километров представлял собой сплошную систему из траншей и ходов сообщения, противотанковых рвов, малозаметных препятствий и взрывных заграждений.

Второй оборонительный рубеж имел протяженность до 35 километров. Он был оборудован по периметру Константиновки с опорой на каскад водохранилищ, состоял из шести хорошо укрепленных районов на окраинах города и прилегающих к нему дачных поселков. Кроме того, он включал более 30 километров подземных коммуникаций, связанных в единую сеть.

Непосредственно в самом городе противник оборудовал свыше 80 участков заграждений, более 50 укрепленных узлов обороны с опорой на железнодорожный вокзал, технический колледж, 12 зданий школ, 25 детских садов и 10 заводов.

В целом Константиновка была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ. Она являлась одним из четырех «городов-крепостей» наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой, составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе. Киевский режим, придавая особый символизм данному городу, присвоил в 2025 году почетное звание «Город-Герой Украины».

Для удержания Константиновки и ее окрестностей противник сформировал внушительную группировку из семи бригад, всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысяч военнослужащих. Среди них мотивированные и преданные киевскому режиму националистические формирования из состава отдельной штурмовой бригады национальной полиции «Лють», а такженаиболее боеспособные подразделения ВСУ, имеющие на вооружении тяжелую технику и оружие западного производства.

Несмотря на меры, принятые командованием ВСУ, украинским подразделениям не удалось удержать город под натиском российских войск.

В ходе наступательных действий штурмовые подразделения Южной группировки войск, сковав противника боями за восточную и юго-восточную части города, провели охват Константиновки с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований. Тем самым провели изоляцию гарнизона противника в городе. В дальнейшем, используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и полностью овладели Константиновкой.

Общая площадь перешедшей территории составила более 66 кв. км.

Командование ВСУ, не жалея жизней украинских солдат, до последнего отдавало приказы держать этот узел обороны. Таким образом, киевский режим, пытался убедить западных кураторов в якобы способности украинских войск остановить продвижение российской армии на данном направлении.

В результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тыс. украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО.

Сейчас город находится под нашим полным контролем. Подразделения Южной группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах.

В ходе доклада командира четвертой мотострелковой бригады Верховному Главнокомандующему были показаны кадры контроля российскими подразделениями во всех районах города, где были оборудованы узлы обороны противника.

Первый. Частный сектор на юго-западе города, так называемый «Украинский хутор» – освобожден в середине июня штурмовиками 2-го мотострелкового батальона 4 бригады, которые завершают его зачистку.

Далее районы с плотной городской застройкой из высотных зданий – «Южный» и «Второй». Они были освобождены подразделениями бригады во второй половине мая.

Третий – район «Цинковый». Здесь была сосредоточена большая часть пунктов управления и мест запуска БпЛА противника. Этот район освобожден в начале июня штурмовыми подразделениями 3-го батальона бригады.

Четвертый. Комплекс административных зданий с жилыми кварталами в микрорайоне «Центральный». Взят под контроль подразделениями 1-го мотострелкового батальона 1465-го полка и 1-го батальона бригады в конце мая.

Следующий. Квартал на западе города – «Красный городок». Был зачищен от боевиков подразделениями 103-го полка 150 мотострелковой дивизии, так же в конце мая.

Шестой. Промышленная зона металлургического комбината «Мегатекс». Освобождена штурмовиками 78-го полка в начале июня.

Седьмой. Территория Завода «Автостекло». В ходе внезапных для противника наступательных действий 1-го батальона 1465-го полка бригады в конце мая завод взят под наш контроль.

Далее. Бывший узел обороны ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Освобожден подразделениями 72-ой бригады 3-го армейского корпуса.

Девятый. В конце апреля штурмовыми группами 1-го мотострелкового батальона 1307-го полка 6-ой мотострелковой дивизии была занята территория завода «Стройстекло».

Десятый. Исторический центр города с малоэтажной застройкой и высотным кварталом. Он был наиболее сложным для взятия за счет большого количества бункеров и огневых точек в подвалах домов. Зачищен подразделениями 3-го мотострелкового батальона 1307-го полка в середине июня.

Одиннадцатый узел обороны. Промышленная зона завода утяжелителей на северо-востоке города.

Освобождена в середине мая штурмовиками 1-го мотострелкового батальона 1442-го полка 6-й мотострелковой дивизии.

Двенадцатый узел. Территория животноводческого комплекса на северо-восточной окраине города. Взята под наш контроль подразделениями 1-го мотострелкового батальона 1008-го полка в начале июня.

Российские военнослужащие находятся во всех частях города от южной до северной окраин Константиновки. В целях безопасности раскрывать их расположение мы не можем. А указанные в докладе командира бригады штурмовые подразделения на данный момент переместились на другие позиции.

В настоящее время воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки «Центр» с целью овладения следующим узлом обороны населенным пунктом Дружковка.

Противник отброшен на несколько километров от Константиновки, штурмовые группы ведут бои уже на окраине Алексеево-Дружковки

На правом фланге славянского направления группировки войск «Южная» и «Запад» продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации. Подразделения 3-ей армии Южной группировки ведут бои в Николаевке и уже находятся в восьми километрах от восточной окраины Славянска. Войска группировки «Запад» завершают овладение городом Красны Лиман.

Соединения группировки войск «Центр» преодолели мощный оборонительный рубеж, который возводился противником с 2014 года и считался им неприступным. Развивают наступление в северном направлении и передовыми подразделениями вышли к Доброполью и Анновке.

Задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены.