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Политика
Лукашенко поставлен перед сложным выбором. Мнение
Лукашенко поставлен перед сложным выбором. Мнение Лукашенко поставлен перед сложным выбором. Мнение

Власти Белоруссии сейчас поставлены в достаточно сложную ситуацию. Украина угрожает Белоруссии войной. Зеленский выдвигает ультиматумы. Какой выбор у Александра Лукашенко?

Власти Белоруссии сейчас поставлены в достаточно сложную ситуацию. Украина угрожает Белоруссии войной. Зеленский выдвигает ультиматумы. Какой выбор у Александра Лукашенко?

Первый вариант – отвергнуть ультиматум. В этом случае, ВСУ могут занять какую-то часть территории Белоруссии, привезти туда Тихоновскую, которую в ЕС считают легитимным президентом. Она, в свою очередь, обратится к ЕС за военной помощью, и у НАТО появятся основания для ввода войск, которые и так находятся рядом – в Польше и в Литве.

Другой вариант – Лукашенко постепенно, со скрипом, но все-таки выполняет требования Киева. Отступает по шагам, но закончится все это, например, требованием проведения выборов под контролем ЕС. Результат таких выборов не будет благоприятен для Лукашенко или его преемника.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос"  директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: 

https://rutube.ru/video/95e96c353e458c0db35c597ede7ce8c1/

 

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